兩陛下觀賞天皇賞＝時隔11年再度「天覧」賽馬

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天皇和皇后兩陛下，於29日下午在東京賽馬場（東京都府中市）觀看第168屆天皇賞秋季賽事。這是繼平成年代的2005年和2012年之後，天皇第三度觀看賽馬，也是皇后首次觀看賽馬。

兩陛下在看台八樓客房的陽台上，透過雙筒望遠鏡觀看比賽。最受歡迎的馬匹「Equinox」贏得比賽。騎師李慕華（Christophe-Patrice Lemaire）下馬鞠躬，天皇陛下為此鼓掌。

天皇表示「這是一場很棒的比賽」，皇后則說「騎師（李慕華）在前一週也贏得（菊花賞）比賽」。根據報導，比賽結束後，兩人也會見了騎師。

在觀看比賽前，他們還參觀了日本中央賽馬協會（JRA）賽馬博物館，並參觀了有關天皇賞歷史的特別紀念展覽。

JRA邀請舉辦這場活動，是為了紀念《賽馬法》頒布100週年。陛下在擔任王儲時，曾於2007年和2014年參加在東京賽馬場舉行的日本德比大賽。



天皇和皇后兩陛下在貴賓室觀看秋季天皇賞期間揮手致意＝29日下午、東京都府中市東京競馬場（代表攝影）



天皇和皇后兩陛下參觀紀念賽馬法100週年特別展覽＝28日下午、東京都府中市的JRA競馬博物館（代表攝影）

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