迪士尼母公司淨利創歷史新高＝開幕40年入場人數持續增加

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營運東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋（皆位於千葉縣浦安市）的Oriental Land公司，30日公佈2023年9月中期合併財務業績，銷售額為2843億日圓，年增39.3%。年淨利潤翻一倍，達到545億日圓。園區40週年紀念活動遊客人數增加，中期業績均創下歷史新高。

過去由於疫情大流行導致的行動限制取消下以及入境遊客的復甦等，來園遊客數量增加約40%，達到1250萬人次。

人均銷售額成長5.6%，達到1萬6566日圓，創歷史新高。除了40週年紀念商品和餐飲菜單的強勢銷售外，付費遊樂設施的預訂服務使用也有所擴大。

由於中期業績強勁，公司上調截至2024年3月的財政年度之預測。銷售額預計將比上一財政年度增長23.1%，達到5946億日圓，淨利潤預計增長30.3%，達到1051億日圓，兩者預計將創下歷史新高。

為了實現全年遊樂園遊客數量的均衡，該公司從10月入園開始修改了可變動定價系統的價格範圍，將一日票的最高價格提高到1萬0900日圓。全年入場人數，預計也將達到2630萬人次，高於先前預期。



東京迪士尼樂園慶祝開園40週年＝4月15日、千葉縣浦安市



Oriental Land公司副社長片山雄一召開線上記者會＝30日下午

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