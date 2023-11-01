力積電攜手日本SBI＝於宮城縣設置半導體工廠預計2027年投入生產

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日本SBI控股公司和台灣主要半導體合約製造公司力晶積成電子製造有限公司（PSMC）於31日共同宣布，已決定在宮城縣大衡村作為他們一直在考慮的半導體工廠之計劃地點。該工廠的建設將在獲得政府一定補助的前提下進行。該公司計劃於2027年開始生產用於汽車和其他產品的半導體，並計劃於2029年全面投入營運。工程總造價預計將超過8000億日圓。

SBI董事長兼總裁北尾吉孝在東京舉行的記者會上表示「我們可以為半導體晶圓的國內生產做出貢獻」。PSMC董事長黃崇仁則表示「日本需要自己的半導體供應網絡，來提高製造業的競爭力」。

北尾吉孝同時宣布向國內外招商引資的政策，並設立1000億日圓的基金以提供資金支持。在半導體生產方面，兩家​​公司將共同投資在日本設立營運公司，未來目標是能上市。

PSMC的優點，是在於其以低成本大規模生產汽車半導體的技術。擬建工廠將生產電路線寬28奈米（奈米是十億分之一）或以上之半導體。該公司計劃自2029年起每月生產4萬片晶圓。



SBI控股公司董事長兼社長北尾吉孝（左）在宣布決定在宮城縣大衡村興建半導體工廠後，與PSMC社長黃崇仁握手＝31日下午、東京都千代田區

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