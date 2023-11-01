東京澀谷萬聖節變裝者減少＝呼籲「請別來」下嚴戒態勢整夜

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適逢萬聖節當天的31日，東京澀谷區長在發出異常警告稱「請別來」的JR澀谷車站週邊地區，從週末起仍出現大量警察執勤。穿著便裝的年輕人比往年少了許多，現場也沒有出現太大干擾。

在知名的十字路口，許多人停下來用智慧型手機拍照，東京警視廳的「DJ警察」則持續要求人們「請不要停下來跟隨前面的人」。從下午6點左右後，人數開始增多，但穿著變裝的人卻寥寥無幾。

來自豐島區的男性（35歲）打扮成鬼，並說「以前每年都會來澀谷，但我都是盡量避開」。來自川崎市的男性（51歲）不滿地說「澀谷被列為罪魁禍首很奇怪。官方不應該只是告訴人們不要來，而應該做點什麼來緩解擁堵吧」。

在澀谷站附近的水果蔬菜店工作的男性（53歲）說「如果沒有（萬聖節）就更好了，因為會有更多的常客來」。

現在疫情已經平息，區長長谷部健在記者會上多次呼籲人們「請不要來涉谷過萬聖節」，因為可能會發生像去年韓國首爾梨泰院那樣的人群踩踏事故。根據區法令，從27日晚到11月1日凌晨，澀谷車站周圍街道禁止飲酒，從28日起，連八公像周圍的區域都被封鎖。



萬聖節臨近，澀谷十字路口變得擁擠＝31日夜、東京都澀谷區



萬聖節期間在擁擠的澀谷十字路口，一名警察在車頂向行人喊話＝31日夜、東京都澀谷區

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