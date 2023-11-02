秋季授勳褒章公布―小說家東野圭吾獲頒紫綬褒章、詩人俵萬智等也獲頒

Newsfrom Japan

日本政府於2日公佈2023年秋季授勳人士名單。授勳人共684人（其中140名女性）和26個組織。小說家東野圭吾（65歲）榮獲紫綬褒章，該褒章是授予在學術、文化、藝術和體育領域做出傑出貢獻的人士。詩人俵萬智（60歲）也被選中。授勳命令於3日正式發布。

東野老師多年來，一直在推理領域推出極具娛樂性的作品，其中包括被拍成電影的《嫌疑犯X的獻身》。該作品以其深刻的人性描寫和豐富的技巧吸引了讀者，受到好評。俵萬智老師以創新的風格創作許多優秀的短歌，她的詩集《沙拉週年紀念》即是一例。她的歌詞創作、戲劇創作、專欄創作等多元化活動也是獲獎主因。

對全固態鋰電池的開發做出貢獻的大阪公立大學校長辰已砂昌弘（67歲）和理化學研究所生物醫學中心副主任大野博司（65歲）也獲頒褒章。

天皇陛下將於9日起在皇宮接見得獎者。其中有11人獲得紫綬褒章（包括2名女性），235人獲得從事農業或工業的人員之黃綬褒章（其中15人為女性），以及授予在社會福利等領域做出貢獻的人士之藍綬褒章423人（其中117人為女性）。表彰志工活動中的傑出成就之10人（女性4人）和26個組織獲得獲得綠絲帶獎章。為拯救生命作出貢獻的人們授予紅絲帶獎章5人（女性2人）。



俵萬智老師

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]