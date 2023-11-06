日馬兩國將加強共同訓練＝防範中國擴張「不接受現狀任何改變」

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【吉隆坡時事】日本首相岸田文雄於5日（日本時間）在吉隆坡附近的總理官邸與馬來西亞總理安瓦爾進行會談。考慮到中國在東海和南海持續加強的脅迫行為，日本與馬國確認立場，即「單方面試圖透過武力改變現狀的行為是不可接受的」。雙方並同意加強自衛隊與馬來西亞軍隊的共同訓練和交流。

這是岸田就任首相後首次訪問馬來西亞。會議持續大約兩個小時，其中包括只有一名口譯員隨同的一對一會議。

兩國領袖同意在安全和國防領域進行「戰略溝通」。兩國領袖並同意協調實施日本的「政府安全保障能力強化援助（OSA）」，其中包括日本向「志同道合國家」提供防衛裝備，並促進海岸保安警衛隊機構之間的合作。

岸田在會中指出，「國際社會正面臨複雜的危機」。他並稱「我期待共同努力，維護和加強基於法治的自由開放的國際秩序，並確保建立一個人類尊嚴受到保護的世界」。

在經濟領域，雙方同意加速能源領域合作，包括馬國向日本穩定供應液化天然氣（LNG），並透過改善投資環境支持日本企業的活動。雙方也確認將就12月在東京舉行的特別首腦會議進行合作，以紀念日本與東南亞國家協會（東協）友好合作50週年紀念。

在會後的聯合記者會上，馬國總理安瓦爾提到東京電力公司福島第一核電站處理水排入海洋計畫，稱國際原子能機構（IAEA）的綜合報告評估其影響生態系統「可以忽略不計」一事，他對此感到「滿意」。他並稱「我們將繼續接受日本產品」。



岸田首相在馬來西亞總理官邸與安瓦爾總理（右）握手＝5日、吉隆坡近郊（馬來西亞總理官邸提供・時事）

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