阪神百貨店慶祝阪神虎奪冠大特賣＝排隊達2000人、熱賣380萬日圓高價水晶

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日本職棒阪神虎隊時隔38年再度成為「日本一」冠軍，奪冠的紀念銷售活動從6日開始在阪神百貨公司等地開始。關西地區的所有4間分店都備有印有「2023 CHAMPIONS」標誌的福袋和糖果。在梅田總店，館方準備價值380萬日圓的虎龍水晶擺件，與明年的生肖相關的吉運等，期許能夠連續奪冠。先前9月份的聯盟冠軍特賣會期間，梅田總店的銷售額比去年同期增長3倍，再奪下冠軍後關西人的錢包可能又會更扁了。

從早上開始，約有2000人在梅田總店前排起長隊。一位來自神戶的35歲女性上班族稱，從「出生起就是阪神球迷」，她正在等待紀念糖果和福袋。她並稱，「很高興能夠有生以來第一次體驗日本一奪冠」。

館方在前一天晚上就準備「祝日本一」等標語，不少員工搭乘首班列車來上班。地下室酒類銷售角備有3800個福袋。該店比上午10點開門時間提早40分鐘。

阪神梅田總店店長小森榮司在開店前接受採訪時表示「希望有很多新球迷來到店裡消費」，表達對業績的期待。館方的目標是在銷售的5天內創造數十億日圓的銷售額。

關西大學榮譽教授宮本勝浩估計，打到第7場比賽結束的日本一系列賽，又同為關西球隊，經濟影響將來到121億日圓。加上關西兩隊都奪下聯賽冠軍，預計兩隊本賽季的經濟效果將達到1449億日圓的高額。



阪神百貨「日本一紀念特賣」前的彩球打破活動的場景＝6日上午、大阪市北區



阪神百貨為紀念阪神日本一冠軍而進行的促銷活動十分熱鬧＝6日上午、大阪市北區



阪神百貨店售價380萬日圓的水晶裝飾品＝6日上午、大阪市北區

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