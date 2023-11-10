前眾議院議長細田博之逝世，享壽79歲＝曾任自民黨幹事長、內閣官房長官

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前眾議院議長、前自民黨幹事長與前內閣官房長官的細田博之，10日上午在東京都一家醫院去世，享壽79歲。他來自於島根縣松江市。

細田於東京大學法學部畢業，加入前通產省工作。隨後曾擔任父親、已故前眾議院議員細田吉藏的秘書後，於1990年競選前島根縣眾議院議員並首次當選，共連續11次選上議員。

2002年，他首次進入小泉內閣，擔任沖繩及北部領土擔當大臣。2004年，他接替因未繳納國民年金保險費問題而辭職的內閣官房長官福田康夫。後來他被任命為國家對策委員會長。

2009年，細田作為自民黨幹事長面臨眾議院選舉慘敗，自民黨一度被迫陷入弱勢。隨後他也兩度被任命為總務會長，一次是為在野黨時期，一次是重返執政後。

2014年，隨著前任議長町村信孝過世，細田被任命為眾議院議長，成為該黨最大派系「清和政策研究會」（現安倍派）的委員長，支持安倍的長期執政。

由於細田對選舉制度的了解，讓他贏得「選舉博士」的綽號。為了糾正眾議院選舉中的「一票懸殊」制度，在他2016年努力幫助下，通過了選舉制度改革相關法律，引入了新的席位分配方式「亞當斯制度」。

細田自2021年起擔任眾議院議長，但因健康狀況不佳於今年10月辭職。據了解，他過去曾出席與世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）有關的活動，但因沒有履行與其關係的說明責任，而受到在野黨的批評。



前眾議院議長細田博之

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