比利時舉辦國際薩克斯風比賽＝2名日本人獲獎

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【迪南（比利時）時事】於比利時南部迪南舉行的「第8屆國際阿道夫薩克斯風比賽」，在截至11日為止的比賽時程中，來自兵庫縣加古川市的平井亘（23歲）獲得第4名。而來自群馬縣伊勢崎市的五十嵐健太（21歲）則是排名第5名。

該比賽被譽為國際最高級別的古典薩克斯風比賽之一，於1994年在薩克斯風發明者阿道夫・薩克斯的出生地迪南開始，每4年舉辦一次。

賽後接受採訪時，平井笑著說「我很高興能夠入圍決賽。比賽結束後，我感到很欣慰放送」。他從12歲開始演奏薩克斯風，目前就讀於法國巴黎國立高等音樂學院。未來除了想舉辦自己的演奏會外，還計劃成為一名教師，他稱「我想成為活躍在世界各地的薩克斯風演奏家」。

五十嵐健太的母親是烏克蘭人，他從5歲起就住在該國首都基輔（基烏），後來在俄羅斯入侵烏克蘭後，他轉學到東京音樂大學。雖然他稱「比賽很困難，因為歌曲很多」，但他稱「我自認充滿信心演奏完了」。



阿道夫薩克斯風國際比賽得獎者平井亘（左）和五十嵐健太11日在比利時迪南合影。

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