2023年NHK紅白13組藝人首次登場＝前傑尼斯藝人「掛零」

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NHK於13日，公佈將於年底播出的第74屆紅白歌唱大賽（歌合戰）的參賽歌手。共有44個團體，其中13個團體為首次參加，包括新晉舞蹈和唱歌團體「新學校的領袖們」以及演員兼歌手伊藤蘭。曾遭受已故強尼喜多川社長性侵風波干擾的前傑尼斯事務所（現為SMILE-UP.）所屬藝人則不包括在內。

過去10年來，每次前傑尼斯事務所都會有5、6個團體演唱。這是自1979年以來相隔44年該事務所第一次沒有入選。NHK的一名節目負責人解釋稱，這是「符合NHK的總體政策，即在對受害者的賠償穩步落實前、不會發出新的演出通告」。

其他首次參賽的選手還包括Ado-san、截至去年連續3年主持紅白的大泉洋、韓國偶像組合Stray Kids以及搖滾樂團Mrs.Green Apples等。石川小百合則是持續保持出場紀錄，來到46次。

自過去女子團體Candies以來，時隔46年再次參加比賽的伊藤蘭表示「雖然這次我是一個人，但我會以心裡有我們3位團員的心情演唱」。



第74屆NHK紅白歌唱大賽首次參加藝人召開記者會＝13日下午、東京都澀谷區NHK Hall



首次以個人藝人身份參加第74 屆NHK 紅白歌唱大賽的伊藤蘭在記者會上拍照＝13日下午、東京都澀谷區NHK Hall

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