日本警視廳出手逮捕「私人逮捕系」YouTuber＝隨意抓捕、污衊他人與拍攝動畫

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未經他人許可私自拍攝少女、並在未加馬賽克的情況下發布影片等誇張行徑，警視廳生命安全特別搜查隊，於13日逮捕自稱「私人逮捕」系的YouTuber嫌犯杉田一明（40歲），嫌疑名為構成誹謗罪。該帳號成員尚未證實是否遭到逮補。

同一天，該隊並搜查嫌犯杉田等相關人士的住宅，正在調查事發的細節。

根據搜查隊稱，嫌疑人杉田自稱「煉獄Koroaki」，以YouTuber身份活動。他擅自發布普通人因試圖轉賣演唱會門票而被捕的影片。該帳戶目前已被暫停。

嫌犯被指控於9月19日左右，在東京千代田區帝國劇場附近拍攝一名女學生（18歲）。懷疑該影片被發佈到網路上，該女子的臉部沒有馬賽克，容易便識別其身份，拍攝者並帶有貶義詞，例如稱轉售黃牛門票以賺取利潤的人為「轉售仔」。

根據警方稱，該名女子並未參與轉售黃牛門票，僅是與朋友見面。這名穿著類似衣服的女子似乎是被拍攝者誤認為是「轉售仔」後再被拍到。

該女子聯繫東京警察局後，警方發現這起事件。嫌犯杉田供稱，「拍攝時除了我以外，周圍還有大約5名男子」，搜查隊正在調查他們是否參與其中。

原則上，日本《刑事訴訟法》是允許個人僅在當場犯罪的情況下，可在沒有逮捕令的情況下逮捕嫌疑人。但有一些「私人逮捕」類型的YouTuber，在拍攝影片並發布影片時會刻意變成癡漢性騷擾這些未經認定的是否犯罪的人士。



自稱「私人逮捕」系的 YouTuber杉田一明因涉嫌誹謗被捕＝13日下午、東京都千代田區

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