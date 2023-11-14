麻生太郎出席澳洲論壇＝稱不接受中國入侵台灣「日美澳同聲齊力」

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【坎培拉時事】自民黨副總裁麻生太郎，13日晚間在澳洲首都坎培拉訪問時發表演說。他對中國武力入侵台灣的可能性表示強烈擔憂，並表示，「東京、坎培拉和華盛頓都必須齊聲發出這樣的訊息，即是任何透過軍事力量改變現狀的行為都是不可接受的」，強調日本、美國和澳洲之間需要一齊團結。

麻生太郎在澳洲智庫「澳洲國際問題研究所」的安全保障會議上發表演講。其中，有人提到，靠近中國大陸的台灣偏遠島嶼金門島可能是第一個目標。麻生稱「如果台灣成為中國大陸的一部分，美國太平洋艦隊的角色將消失」。他進一步指出，「中國的長期目標是控制第二島鏈（連接伊豆群島、小笠原群島和馬裡亞納群島等）」。他並認為「對抗中國將是一場漫長的馬拉松」。

麻生太郎表示，這​​只是他個人的意見，但建議將日本納入美國、英國和澳洲的安全框架「AUKUS」中，並更名為「JAUKUS」。他說，在安全保障領域上，「日本可以做出貢獻」。



出席演講的自民黨副總裁麻生太郎＝13日晚、坎培拉

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