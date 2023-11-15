寶塚歌劇團成員去世＝「無法確認是否霸凌」，排練和指導帶來心理負擔，理事長將辭職

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針對寶塚歌劇團（兵庫縣寶塚市）一名25歲女團員於9月底突然死亡事件，歌劇團於14日公佈外部律師的調查報告。報告中指出，「沒有發現霸凌或騷擾的證據」。歌劇團在記者會上承認，對於因工作時間長而承受著巨大心理壓力的女性，沒有給予足夠的支持，也沒有充分履行照顧她們安全的義務。願意向死者家屬鄭重道歉並給予賠償。

寶塚理事長木場健之表示，「對於未能保護自己寶貴的家人，我深表歉意」，並宣布將於12月1日辭職。歌劇團的理事、阪急電鐵社長等另外3人將退還部分薪資報酬。

報導稱，該名女子負責組織新人演員的演出，並長時間處於排練和準備。在這種情況下，她受到了學姊們的反覆過重指導，可能給她帶來極大的心理負擔。將成為新任理事長的專務理事村上浩爾表示「我們應該充分考慮人員安全，尤其是健康方面」。

今年2月，根據《週刊文春》報導表示，該名女子被高年級前輩強迫以燙髮器霸凌。受害者家屬稱，女子受到權力騷擾。報告中發現，高年級學生給予指導「是在可接受的社會規範範圍內」，並得出結論稱沒有發現霸凌或權力騷擾行為。

針對該報告書，死者家屬的代表律師強烈批評並稱「對權力騷擾的事實調查與評估是失當的」。

歌劇團將把寶塚大劇場和東京寶塚劇場的演出次數，從每年9場減少到8場，以減輕團員的負擔。

9月30日，該名女子被發現死在寶塚市的自家公寓內，兵庫縣警方認為她很有可能是自殺。調查小組約談了60餘人，其中包括該女子所屬「宙組」的相關成員。



木場健之理事長（前左）等人在記者會上就寶塚歌劇團女成員突然死亡事件致歉＝１４日午後、兵庫県宝塚市



寶塚歌劇團理事長木場健之就女團員突然死亡事件召開記者會＝14日下午、兵庫縣寶塚市

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