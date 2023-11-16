10月赴日旅客人數首次超過新冠疫情爆發前＝比2019年增加0.8%

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日本政府觀光局於15日公佈的粗估10月份訪日外國遊客人數為251萬6500人次，約為去年同月的5倍。與沒有受到新冠病毒傳播影響的2019年同月相比，成長了0.8%，數字首次轉正。越來越明顯的是日本正在擺脫新型冠狀病毒疫情的影響。

2020年起赴日遊客人數大幅下降，但由於近來邊境措施的放鬆與取消、以及日圓疲軟所帶來的消費廉價感，自從去年秋季以來旅遊數字大幅反彈。包括韓國、東南亞和美國的表現尤其強勁，排除落後的中國大陸訪日遊客，這一數字比新冠疫情爆發前增加28.0%。

1至10月累計訪日遊客1989萬1100人次，較2019年同期成長73.9%。政府設定的目標是到2025年前要超過2019年創紀錄的水準（約3188萬人），目前已進入達成目標視野。

依照國家地區劃分，10月赴日遊客人數最多的是韓國（63萬1100人次），其次是台灣（42萬4800人次）、中國（不含香港和澳門，25萬6300人次）和美國（21萬1900人次）以及香港（17萬9300人）。韓國在2019年由於爆發抵制日貨潮赴日遊客數量，這次增長約3倍，在美國則增加約40%，均為歷年十月以來最高數字。

在疫情爆發前佔旅客總數約30%的中國，回復率僅35.1%，低於9月（39.8%）之數字。中國的日本團體旅遊禁令雖然於8月解除，但可能由於假期數量減少，遊客回復仍不明顯。



淺草仲見世街擠滿了來日本旅遊的外國觀光客＝10月18日、東京都台東區

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