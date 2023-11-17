岸田內閣支持率 21.3%，創歷史新低＝自民黨下降至19%、時事民調

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根據時事通信10日至13日進行的11月份民調顯示，岸田內閣的支持率為21.3%，較上月下降5.0個百分點。這比上個月岸田政府執政期間創下的歷史新低進一步下降，也是自民黨2012年12月重新執政後、進行的調查中的最低水準。不支持率為53.3%，上升7.0個百分點，為岸田政府時期最高數字。

這是內閣支持率連續第4個月低於20%，被視為維持權力的「危險水域」。自民黨的政黨支持率為19.1%，較上月下降1.9個百分點，為重新執政以來的最低水準。這可能是肇因於綜合經濟計畫中的固定減稅政策遭受到嚴厲批評，也包括自民黨三名政治官員相繼辭職等影響。

對於首相岸田文雄所提出的所得稅和住民稅削減4萬日圓的建議，一半以上（51.0%）的人表示「不認可」，23.5%的人表示「認可」。對於向不需繳納居民稅的低收入家庭提供7萬日圓的情況，44.4%的受訪者表示「不認可」，33.4%的人表示「認可」。

10月26日，山田太郎辭去文部科學政務官職務，10月31日，柿澤未途辭去法務副大臣職務。首相對於其任命的責任，57.5%的人回答「重」，只有14.7%的人回答「不重」。本月13日，即調查最後一天，神田憲次也辭去財務副大臣職務。

支持內閣的最常見理由（可多選）包括「沒有其他合適的人」（9.8%）、「我信任首相」（3.8%）和「我有好印象」」為3.5%。不支持的理由是「我沒有太高的期望」（31.8%）、「政策很糟糕」（27.3%）和「我不信任首相」（20.0%）。

政黨支持率緊接在民黨之後的是日本維新會4.6%（比上月上升0.7%）、公明黨4.1%（比上月上升1.0%）、立憲民主黨2.7%（比上月減少0.4%）。以下依序是令和新選組1.6%、共產黨1.1%、人民民主黨0.9%、社民黨及參政黨均0.5%、大家創建黨（原政治家女子48黨）0。1%。62.5%的人表示「不支持任何政黨」。

該調查是透過對全國2000名18歲及以上人士的個人訪談進行的。問卷有效回收率為57.2%。



首相岸田文雄

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