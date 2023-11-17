大谷翔平睽違2年再度獲得MVP＝歷史上首位二度一致通過

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【洛杉磯時事】本季效力美國職棒大聯盟天使隊的大谷翔平（29歲），16日（日本時間17日）當選為2023年美國聯盟最有價值球員（MVP）。這是兩年內二度獲選，上次是在2021年，同時也是第二次全票通過。這是史上首次有選手兩次全票當選。過去唯一一位獲得MVP的日本球員是2001年的鈴木一朗（水手隊），大谷是第一位多次獲得該獎項的日本球員。

9月接受右肘手術的大谷，在領獎後高興地說：「贏得MVP很特別。（右肘）進展順利。我希望及時參加明年賽季的比賽」。

美國棒球作家協會的30名記者，進行一項調查，將他們的排名從第1位到第10位列出，大谷獲得所有人的第一名選票。上賽季，大谷在外野手亞倫・賈吉（洋基隊）之後獲得第二名。

大谷為日本隊在3月的世界棒球經典賽上奪冠做出貢獻，並在賽季開始後繼續在投球和打擊方面發揮積極作用。作為打者，他打出44支全壘打，成為第一位贏得全壘打王的日本球員，並創下職業生涯最好的打擊率0.340和95分打點。而身為投手，他繳出10勝5負戰績，自責失分率為3.14，是史上第一位連續2年取得雙位數勝場數和雙位數全壘打的球員。

賽季結束後，大谷將從天使隊成為自由球員，他在天使隊效力六年，外界的注意力集中在他是否能與新球隊簽訂大聯盟歷史上最大合約。

◇大谷翔平簡介

大谷翔平（ShoheiOhtani）於2013年作為岩手縣花卷東高中的選秀狀元加入日本火腿隊。2014年贏得11場勝並打出10支全壘打，使他成為日本棒球史上第一位「取得雙位數勝場數和雙位數全壘打」的球員。2015年贏得了最多勝投、最佳防禦率和最高勝率的獎項。2016年，他以投球和打擊排名等替球隊贏得「日本一」冠軍，並獲得聯盟MVP。自2018年以來一直為美國職棒大聯盟天使隊效力，並於同年獲得美聯年度最佳新人獎。2021年，他以9勝46支全壘打獲得聯盟MVP。2013年3月，為日本隊在WBC比賽中獲勝立下功勞，並當選MVP。2023賽季成為第一位以44轟成為全壘打王的日本球員，也成為史上第一位連續2年取得「雙位數勝場和雙位數全壘打」的球員。他在九月接受了第二次右肘手術，並在休賽期成為自由球員。身高193公分，右投左打。29歲。出生於岩手縣。



大谷翔平（AFP時事）



天使隊的大谷在對陣水手隊的比賽中打出全壘打後在替補席上受到迎接（中央）＝8月3日、安那罕

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