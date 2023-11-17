大谷翔平睽違2年再度獲得MVP＝歷史上首位二度一致通過
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【洛杉磯時事】本季效力美國職棒大聯盟天使隊的大谷翔平（29歲），16日（日本時間17日）當選為2023年美國聯盟最有價值球員（MVP）。這是兩年內二度獲選，上次是在2021年，同時也是第二次全票通過。這是史上首次有選手兩次全票當選。過去唯一一位獲得MVP的日本球員是2001年的鈴木一朗（水手隊），大谷是第一位多次獲得該獎項的日本球員。
9月接受右肘手術的大谷，在領獎後高興地說：「贏得MVP很特別。（右肘）進展順利。我希望及時參加明年賽季的比賽」。
美國棒球作家協會的30名記者，進行一項調查，將他們的排名從第1位到第10位列出，大谷獲得所有人的第一名選票。上賽季，大谷在外野手亞倫・賈吉（洋基隊）之後獲得第二名。
大谷為日本隊在3月的世界棒球經典賽上奪冠做出貢獻，並在賽季開始後繼續在投球和打擊方面發揮積極作用。作為打者，他打出44支全壘打，成為第一位贏得全壘打王的日本球員，並創下職業生涯最好的打擊率0.340和95分打點。而身為投手，他繳出10勝5負戰績，自責失分率為3.14，是史上第一位連續2年取得雙位數勝場數和雙位數全壘打的球員。
賽季結束後，大谷將從天使隊成為自由球員，他在天使隊效力六年，外界的注意力集中在他是否能與新球隊簽訂大聯盟歷史上最大合約。
◇大谷翔平簡介
大谷翔平（ShoheiOhtani）於2013年作為岩手縣花卷東高中的選秀狀元加入日本火腿隊。2014年贏得11場勝並打出10支全壘打，使他成為日本棒球史上第一位「取得雙位數勝場數和雙位數全壘打」的球員。2015年贏得了最多勝投、最佳防禦率和最高勝率的獎項。2016年，他以投球和打擊排名等替球隊贏得「日本一」冠軍，並獲得聯盟MVP。自2018年以來一直為美國職棒大聯盟天使隊效力，並於同年獲得美聯年度最佳新人獎。2021年，他以9勝46支全壘打獲得聯盟MVP。2013年3月，為日本隊在WBC比賽中獲勝立下功勞，並當選MVP。2023賽季成為第一位以44轟成為全壘打王的日本球員，也成為史上第一位連續2年取得「雙位數勝場和雙位數全壘打」的球員。他在九月接受了第二次右肘手術，並在休賽期成為自由球員。身高193公分，右投左打。29歲。出生於岩手縣。
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