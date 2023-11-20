創價學會名譽會長池田大作去世＝享壽95歲

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創價學會（總部位於東京新宿區）名譽會長、公明黨創始人池田大作因年老之故，於15日晚間在新宿區學術設施內去世，享壽95歲。他出生於東京都，葬禮將只有近親參加。稍晚將舉行告別式。

一個龐大宗教組織的實質上領袖的去世，很可能不僅對社會產生影響，而且對公明黨的組織管理也會產生影響。

池田大作1928年出生於東京都大田區。19歲加入創價學會，在已故第二任會長戶田城聖的領導下展現自身才華。除了支持會長事業外，他還以指揮選舉而出名，並於1960年，以年僅32歲之姿成為第三任主席。

就任會長後，該組織致力於在國內外擴大組織規模，將日本的會員數從75萬戶增加到827萬戶。1975年，國際創價學會（SGI）成立，會員來自192個國家。

1964年，學界內的公明政治聯盟分離下，成立公明黨。1967年眾議院選舉時一舉奪得25席。然而，1969年，創價學會和公明黨因批評書籍的作者和出版商要求停止出版、發行和銷售的「言論和出版阻礙事件」而受到抨擊，該黨隨後宣布「政教分離」。1974年，他們與時任共產黨主席宮本顯治簽署所謂「創共條約」（後來解除），允許兩方共存。

另一方面，隨著組織的擴大，與日蓮正宗的總寺院大石寺（靜岡縣富士宮市）也發生衝突。池田大作因而於1979年辭去名譽會長職務，試圖恢復該組織，但該學會於1991年被逐出宗門。

出任名譽主席後，池田繼續掌權實權，並以SGI主席身份出訪各國。2008年5月，池田會見了訪問日本的時任國家主席胡錦濤。近年來顯少在公開場合露面。

18日下午在官方網站上發布的一段影片中，創價學會會長原田稔（82歲）在官方網站的影片中表示：「我對他突然去世的消息深感震驚，無法抑制內心深處的悲傷」。從心底為老師的靈魂祈禱」。根據原田透露，將於23日舉行只有會員才能參加的「創價學會葬」。



池田大作先生



時任中國國家主席胡錦濤（左）在會面前與創價學會名譽會長池田大作（左）握手＝2008年5月、東京都内飯店

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