日本郵船運輸船在紅海被扣押＝為葉門武裝組織、船上無日本船員

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【耶路撒冷時事】以色列軍方19日宣布，一艘位在紅海南部葉門沿岸的船隻被扣押。日本國土交通省表示，日本時間當天晚上10點剛過時，接到日本郵船的電話稱，該公司所營運的汽車運輸貨輪「Galaxy Leader」號「似乎已被抓獲」。船上沒有日本人，國土交通省正在收集資訊。

以色列總理辦公室在一份聲明中表示，親伊朗的葉門武裝組織胡塞武裝「在伊朗的指導下劫持了（這艘船）」，並強調「強烈譴責伊朗對一艘國際船隻的襲擊」。同時，胡塞武裝於19日宣布，他們已劫持一艘「以色列船隻」前往葉門海岸。並稱「這是一項基於對遭受以色列可怕轟炸的被壓迫巴勒斯坦人民的人道主義和道德責任的行動」。

根據首相官邸稱，被俘船上有25名水手，來自多個國家，包括烏克蘭、菲律賓和墨西哥。以色列人不包括在該船內。這艘船正從土耳其駛往印度。

「Galaxy Leader」號由一家英國公司擁有，並由日本郵船特許該船證照。以色列媒體報道稱，一名以色列富翁與這家英國公司的管理層有很深的關係。



19日，業門首都薩那，一名男子正在觀看胡塞武裝組織發言人的電視公告（EPA時事）

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