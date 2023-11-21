北韓預告22日發射衛星＝岸田首相稱「違反安理會決議」

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日本海上保安廳於21日凌晨宣布，已收到北韓通知，將在22日午夜至12月1日午夜期間發射一顆「人造衛星」。日方研判這次發射疑為事實上的遠程彈道飛彈發射，岸田文雄首相指示相關部委和機構收集和分析情報後，向公眾提供適當的資訊，並與美國和韓國合作，強烈敦促北韓停止此類發射。

岸田首相於21日上午，在首相官邸接受記者圖採訪時批評稱「即使是為了發射衛星，但如果使用彈道飛彈技術，也確實違反聯合國安理會的決議」。岸田認為這「與國民的安全密切相關」，並列舉將援引海上自衛隊的神盾艦和航空自衛隊部署在沖繩的地對空飛彈愛國者（PAC3）為準備，強調「正在採取必要的姿態」。

日方估計碎片有可能落在黃海、東海和菲律賓呂宋以東的太平洋等3個區域。三者均位於日本專屬經濟區（EEZ）之外。

北韓先前曾於5月和8月發射軍事偵察衛星，但兩度都以失敗告終。19日，韓國國防部長申源湜預測，第三度發射將在本月內進行，他並稱「在俄羅斯的支持下，（北韓）已經解決引擎的大部分問題」。

日本防衛省先前在4月，向包括沖繩縣在內的南西群島部署配備PAC3和海基攔截飛彈（SM3）的神盾艦，預計會飛越沖繩縣上空，並於5月發布破壞命令。北韓因為每次失敗後都會宣布下一次發射，目前日方仍然保持這樣的警戒姿態。



日本首相岸田文雄就北韓「衛星發射通知」一事接受記者採訪＝21日上午、首相官邸

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