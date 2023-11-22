北韓發射「衛星」後日本緊急分析＝與美韓合作來確認路徑

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日本政府在北韓於22日發射一顆名為「人造衛星」的飛翔體後開始緊急收集和分析資訊。目前尚未確認該飛彈將被進入環繞地球軌道上，政府將繼續監視北韓未來的動向，同時關切該國發射之成敗。

岸田首相於上午進入首相官邸。外務省則正在協調日本、美國和韓國等三國外交部長層級間的電話會談。預計三方將在會議上譴責北韓的發射行動，並確認協調應對政策。

外務省亞洲大洋洲局長鯰博行，22日凌晨與美國和韓國負責北韓事務的高級官員通電話。三方一致認為北韓的行為「對區域安全構成嚴重而迫在眉睫的威脅」，並譴責其「對國際社會構成明顯而嚴重的挑戰」。

根據防衛省稱，這顆「衛星」發射後分成多個部分，第一部分位於朝鮮半島以西約350公里的東海上空，第二部分則經過沖繩本島和宮古島之間的上空，向東京和沖之鳥島方向前進，在西南方約1200公里處落入太平洋內。



首相官邸＝東京都千代田區

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