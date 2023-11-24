總計百萬人沿路大集結＝阪神、歐力士優勝大遊行―大阪・神戶

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大阪和神戶於23日舉行日本職棒優勝遊行，慶祝阪神虎隊奪得日本一冠軍，歐力士隊則是連續三度獲得太平洋聯盟冠軍，路邊擠滿球迷，希望一睹兩隊總教練和球員的風采。

遊行在大阪御堂筋和神戶三宮舉行，兩邊隊伍在上午和下午互換。當載著運動員的雙層巴士駛過時，路邊響起「謝謝」、「恭喜」的歡呼聲。主辦單位宣布，共有約100萬人聚集，其中大阪約55萬人，神戶約45萬人。

這是阪神自2005年奪得中央聯賽冠軍以來首次在御堂筋舉行遊行。從茨城縣常陸那珂市趕來的上班族上念拓馬（35歲）興奮地說「等了18年了。太棒了」。來自堺市的上班族石川和之（26歲）從早上6點30分就開始等待，他表達感激之情稱「相當高興。謝謝阪神成為日本一冠軍」。

來自奈良縣橿原市的染田陽向（21歲）前往觀看兩邊的遊行，他說「一句話就是太棒了。我想每年都看到遊行」。

來自京都的上班族山本達也（29歲）則是在三宮觀看歐力士遊行，他滿意地稱「球員大家都很酷」。來自京都府的大學生木下綠（20歲）則帶來一條寫有她最喜歡的球員名字的毛巾，她笑著說「這是給我元氣的物品。我很開心見到我最喜歡的球員宗佑磨」。



球迷們聚集在阪神虎勝利遊行隊伍中並向球員揮手＝23日下午、大阪市中央區



歐力士猛牛的勝利遊行鐘，球迷向球員們揮手＝23日下午、神戶市

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