神奈川縣發生演唱會女性觀眾腹部被刺傷＝嫌犯逃離現場警察偵辦中

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23日下午5點45分左右，位於橫濱西區港未來的音樂設施「K Arena 橫濱」的一名工作人員撥打110報案電話，稱「一名活動參加客人受到刀傷」。根據神奈川縣警方和​​其他消息來源稱，一名40多歲的女性腹部被刺傷並被送往醫院。目前似乎受到重傷，但據說還有意識。縣警正以蓄意傷人、持續尋找因刺傷受害者的人。

根據縣警局稱，該女子參加在「K Arena」舉行的音樂活動。演出結束後，當該女離開演出場地時，在場地外的意識到腹部遭到一把刀狀物體刺傷。

根據K Arena主網頁稱，當天下午2點至5點時，由音樂頻道「MTV」舉行相關活動，包括藝人山下智久等人皆出席活動。

K Arena是一個純音樂專用場地，位於橫濱站以東約600公尺處，由大型房地產公司「Ken Corporation」（東京）旗下子公司管理和營運，於今年9月剛開業。



神奈川縣警察調查員正在調查橫濱K Arena附近的地區，一名女性被刀狀物體刺傷＝23日下午、横濱市西區



女性顧客遭到刺傷的橫濱「K Arena」音樂設施＝23日夜、横濱市

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