日本將加強太平洋黑鮪魚管理＝有義務報告捕獲魚之數量

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對於作為壽司配料和生魚片很受歡迎的太平洋黑鮪魚（本鮪魚），水產廳計劃擴大對漁民漁獲資訊的報告要求。日方要求地方政府不僅報告捕獲的魚的總重量，而且還將報告捕獲的魚的數量。針對2021年發現的來自青森縣大間市未報告捕獲量的黑鮪非法流通之情況，未來將加強資源管理。政府計劃向明年的國會例會中提交相關法律修改案並予以實施。

新的管理辦法，還將要求漁民向買家提供每條重達30公斤以上、單價較高的大魚的詳細資訊，包括漁船名稱、重量、上岸日期等。至於傳達情報的方法，假設將其寫入交易傳票上，並使用標籤和二維碼等。目的是讓分銷和加工企業來確認黑鮪魚不是非法捕獲的。

日方也考慮對違反報告和傳達個體資訊義務的行為實施處罰。

有關太平洋黑鮪魚，為了恢復過去10年持續下降的資源量，由國際上規定允許捕撈量，日本將採取措施，防止非法捕撈再次發生。

除了擴大對漁民的報告要求外，日本政府還將加強其檢查制度。在其2023財政年度補充預算提案中，水產廳已撥出5400萬日圓用於示範實驗，以安裝設備持續監測黑鮪的上岸狀況。政府還考慮任命一名新的「漁業管理官」，從2024財政年度開始檢查上岸情況。



一條來自青森縣大間市的重達212公斤的黑鮪魚在東京豐洲市場的首次拍賣中以3604萬日圓的價格成交，創下了今年的最高價格。 每公斤價格為17萬日圓＝1月5日、東京都江東區

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