佐賀縣本季首次確診禽流感＝農林水產省呼籲全國加強警覺

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農林水產省25日於發布消息稱，佐賀縣鹿島市的一家家禽養殖場，確認感染家畜傳染病高致病性禽流感。日本本季已確認有野生鳥類感染，但在家禽養殖場爆發疫情尚屬首次。該縣已撲殺該家禽養殖場約4萬隻雞，農林水產省已要求全國各縣和家禽養殖戶提高警覺。

日本政府於25日，在首相官邸召開「禽流感相關閣僚會議」。內閣官房長官松野博一轉達岸田文雄首相的指示，即（1）迅速落實防疫措施，（2）收集訊息，（3）為預防措施提供指導和支持，（4）向國民傳播準確情報。呼籲相關部會和機構「作為政府機構共同努力，防止感染傳播」。

此前，在農林水產省召開的應對本部會議上，農林水產大臣宮下一郎向全國各地的家禽養殖戶表示「隨著禽流感季節與遷徙鳥類的到來，本次地區以外都可能面臨疫情」。為此呼籲對養殖場進行徹底的衛生管理，並採取措施防止疫情爆發。決定與當前的佐賀縣合作，防止疫情擴散，並派出現場調查小組勘查。

根據該縣稱，他們是於24日下午接到報告稱，該家禽養殖場的死雞數量正在增加，簡單的禽流感檢測後證實感染，並於25日凌晨進行基因檢測。確認感染。

上季，日本於去年10月28日確診首例感染病例。截至今年4月，全國26個地市縣已出現84例感染病例，撲殺禽鳥類約1771萬隻，創歷史新高。雞蛋供應短缺問題日趨嚴重，根據JA全農雞蛋（東京）公佈的雞蛋（M號大小，東京）平均標準批發價，在4月和5月仍維持在每公斤350日圓的歷史高位。

隨後在6月，標誌感染結束的「清潔宣言」程序完成後，雞蛋價格才呈下降趨勢。



日本內閣官房長官松野博一（前排第二）在禽流感相關閣僚會議上致詞。 第三個人是農林水產大臣宮下一郎＝25日下午、首相官邸



日本內閣官房長官松野博一在禽流感相關閣僚會議上致詞＝25日下午、首相官邸



佐賀縣確認感染禽流感的家禽養殖場開始撲殺工作＝25日上午、佐賀縣鹿島市（該縣提供）

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