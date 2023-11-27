日中韓將安排提前舉行領袖峰會＝將從安全保障等六方面合作

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【釜山時事】日中韓三國外長於26日下午（日本時間同一時間）在韓國釜山舉行會晤。三國外長一致同意加快盡快舉行領袖峰會的工作。並確認三國將在和平、安全保障等六大領域推動努力。

這是自2019年8月以來，睽違4年來首次舉行面對面外長會談。由外務大臣上川陽子、中共中央政治局委員兼外交部長王毅、韓國外相朴振等出席。

會談後，上川陽子向記者團解釋稱「將加快努力，爭取盡快召開領袖峰會。並將為主辦領袖峰會的韓國提供最大的支持」。朴振也告訴記者團稱將「加快準備工作」。

三國預計將在六個領域合作：（1）人文交流、（2）科學技術、（3）永續發展、（4）公共衛生、（5）經貿合作、（6）和平與安全保障。三國將就峰會籌備工作進行具體討論。

峰會主辦國韓國原定於12月舉行高峰會，但韓國政府官員26日表示，峰會最快於2024年初舉辦。先前由於日韓關係惡化和新型冠狀病毒大流行，在2019年12月以後就未曾舉辦。

外長會議中也討論了北韓問題。上川陽子對使用彈道飛彈技術發射衛星表示嚴重關切，並呼籲「希望中國在處理北韓問題上發揮作用」。朴振也指出，北韓的行動是「對該地區和平與安全的最大威脅之一」。



握手（右起）外務大臣上川洋子、韓國外交部長朴振、中共中央政治局委員兼外長王毅＝26日、韓國・釜山（外務省提供）



午宴上（左起）外務大臣上川陽子、韓國外務相朴振、中共中央政治局委員兼外交部長王毅＝26日、韓國・釜山（外務省提供）

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