寶塚年輕團員死亡事件＝家屬方將跟團方就霸凌、過勞等要求認定

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有關寶塚歌劇團（兵庫縣寶塚市）先前一名25歲成員於9月底突然去世一事，死者家屬代表於27日宣布，已在24日在大阪府內與劇團方進行會面和談判。家屬方要求承認死因為高年級生的權力騷擾（霸凌）和過度勞累，但先前調查報告中未承認這一點。死者家屬計劃向劇團方提交書面文件和證據，並將於12月下旬再次舉行談判。

死者的代理律師川人博在接受採訪時表示，死者家屬的立場是「由於權力騷擾不斷被否認，因此本案不可能達成一致的解決方案」，他們要求道歉和損害賠償。關於製作該報告的大阪市律師事務所的高層幹部，是來自營運劇場公司的阪急電鐵株式會社旗下附屬公司這一事實，「由於該律師事務所與阪急集團的關係，不存在有外部性或獨立性，否定霸凌的事實認定與評價都是錯的」。

該劇團表示，目前並不承認存在任何特定類型的權力騷擾，但也補充稱「我們希望認真對待死者家屬的說法，並繼續進行討論，但不會太拘泥於該報告」。該劇團也稱，將考慮外部專家的意見，繼續進行組織文化改革。

此外，對於西宮勞動基準監督署對歌劇團進行現場檢查，川人博律師強調，「我們要求根據法律法規進行徹底調查，並採取必要的措施」。

歌劇團對此發表聲明稱，「我們將繼續真誠地討論此事，會做出超過調查報告以上之內容」。



寶塚大劇場的招牌＝兵庫縣寶塚市

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