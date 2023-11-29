日本小中高學生視力惡化＝未滿1.0持續增加―學校保健統計

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日本文部科學省於28日公佈2022年學校健康統計調查結果。雖然受新型冠狀病毒影響，調查時間有不同，無法進行單純比較，但高中小學生等裸眼視力低於1.0的比例創歷史新高。該省表示「原因被認為是學生周圍環境的變化，例如他們在家中使用智慧型手機的時間增加」。

該調查自1948年以來每年進行一次。這次，從全國各地挑選幼兒園、小學生、初中生、高中生等約320萬名兒童，根據體檢結果對他們的成長和健康狀況進行調查。傳統上健康檢查是在4月至6月進行，但自從冠狀病毒爆發以來，這個時間被延長到財政年度結束，因此無法簡單地與之前的數字進行比較。

小學生裸眼視力低於1.0的比例為37.88%（上一年度為36.87%），國中生為61.23%（上一年度為60.66%），高中生為71.56%（上一年度70.81%）。按年級劃分，該比例隨年級增加而增加：小學一年級學生為23.20%，六年級學生為53.19%，中學一年級學生為55.64%，中學三年級學生為65.65%。



文部科學省＝東京都千代田區

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