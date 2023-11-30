日本大學美式足球部屢爆醜聞將裁撤＝正副校長辭職負責

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日本大學於29日，決定解散旗學校所屬美式足球俱樂部。該措施是針對自8月以來連續逮捕3名涉嫌非法毒品案件的俱樂部成員後採取之決定。未來經校內程序後，將很快就會做出正式決定。

根據日本大學公關部透露，解散俱樂部的決定，是在28日召開的該校競技運動管理委員會會議上宣布的。當8月5日第一人被捕時，大學當初認定是「個人犯罪」，但此後又有更多人被捕，非法毒品在大學內蔓延之事已無法再否認。針對這一事件，關東校際美式足球聯合會，於本月8日暫停該俱樂部參加本賽季的比賽。

日本大學在29日召開的臨時董事會會議上，決定對理事長林真理子減薪50%（六個月份）。校長酒井健夫將於本財政年度底辭職，副校長澤田康廣將於12月底辭職。

日本大學美式足球俱樂部成立於1940年，是一家享有盛譽的學校俱樂部，曾21次獲得日本國內大學冠軍「甲子園碗」冠軍殊榮。當2018年發生惡質衝撞事件後，俱樂部曾進行組織改革後重新開始，但這次另一次醜聞則為球隊悠久歷史畫上句號。



零散的日本大學美式足球俱樂部球場＝29日下午、東京都世田谷區



人煙希散的日本大學美式足球俱樂部球場＝29日下午、東京都世田谷區

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