美軍魚鷹機搭乘6人在屋久島海域墜毀，1人死亡＝已確認殘骸、日方持續搜救

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29日下午2時40分左右，美軍橫田空軍基地（東京）一架CV22「魚鷹」運輸機在鹿兒島縣屋久島海域約1公里處墜毀。根據防衛省和海上保安廳稱，機上6人中的1名男子在附近海域獲救，但已確認死亡。

另在附近水域發現飛機殘骸和似乎是救生筏的東西。自衛隊和海上保安廳已出動飛機等設備搜尋失蹤機組員。

美軍將魚鷹機部署到世界各地的基地，但過去經常發生致命事故，這次是在日本首次發生致命事故。

根據防衛省和日本海上保安廳表示，這架「魚鷹」機原本是從美軍岩國基地（山口縣）飛往嘉手納空軍基地（沖繩縣），但29日下午2時40分左右，雷達發現該機最後消失在屋久島海岸附近。事故現場深約30公尺，事發前該機疑似有跟鹿兒島機場事務所聯繫，並發出緊急呼叫稱「希望在屋久島機場緊急迫降」。

根據鹿兒島縣警察稱，從下午2點37分起，即接到一系列報告稱，「鄰近屋久島機場的魚鷹左發動機正在起火」，與「飛機似乎墜毀或從陸地向東緊急迫降」。

根據日本海上保安廳稱，大約2小時後，在屋久島安房港北東北約3公里處的海上發現了死亡船員。發現當時已經心臟驟停，穿著綠色迷彩服和救生衣。

自衛隊出動直升機和飛機進行搜索，並派出船隻前往該地區。第10地方海上保全總部（鹿兒島市）也派出了6艘巡邏艇和3架直升機。

另據鹿兒島縣消息，另一架與墜毀的魚鷹不同的飛機，於29日下午3點25分左右降落在屋久島機場。該機則是沒有人受傷，但一些商用航班則因先前搜索而延誤。



美國空軍CV22魚鷹機飛越美國橫田空軍基地＝2019年9月



屋久島海岸墜毀的魚鷹機遺骸＝29日上午（第10管區海上保安本部提供）

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