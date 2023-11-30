秋篠宮親王58歲生日＝對宮邸改修稱「説明仍不充分」

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日本皇室秋篠宮親王於30日迎來58歲生日。此前他在赤坂御所（東京都港區）的赤坂東邸召開記者會，並表示對耗資超過30億日圓的秋篠宮邸整修工程表示「解釋仍不充分」。

有關皇室消息的傳播，他則強調，「並非是以我的時機為主。而是重要的情報能夠即時傳播這點是非常重要的」。

就宮邸擴大後的面積而言，66%將用於輔佐家庭的宮內廳職務之辦公空間，29%用於進行公務的公共辦公室，而有5%用於私人空間。他稱「這三個區分並不明確」，並希望國民能對此理解。

其二女兒佳子公主和長女小室真子（於2021年10月脫離皇籍），最終都或將因婚姻而離開皇宮，當裝修工程開始時，她們也擔心「準備好房間本身就是一種浪費」，對此表達其見解。因此秋篠宮親王透露，在皇宮裡並沒有為兩人設立房間。

宮內廳於今年6月宣布，佳子內親王會獨自留在她暫時居住的建築物裡。秋篠宮親王表示，「應該在去年財政年度結束時就先發佈它」，但也補充道，「收集意見需要時間。我對時機晚這點感到遺憾」。

他也稱讚積極參與國內外公共活動的佳子內親王，稱「工作非常努力」。提及就讀高中二年級的長子悠仁親王，他則介紹情況稱「他在校外的大部分時間都坐在書桌前」，並表示，談到悠仁的職業生涯時說「畢業後的路，最重要的是他想做什麼」。

回顧過去的一年，他稱，人們的活動恢復到與冠狀病毒大流行之前類似的形式，稱「非常令人欣慰」。



秋篠宮親王在58歲生日前夕召開記者會＝27日、東京都港區赤坂東邸（代表攝影）



秋篠宮親王在58歲生日前與家人在花園裡漫步＝18日、東京都港區秋篠宮邸（宮内廳提供）



秋篠宮親王慶祝58歲生日＝18日、東京都港區秋篠宮邸（宮内廳提供）



秋篠宮親王在58歲生日前夕與家人在花園裡的一棵棕櫚樹前合影＝18日、東京都港區秋篠宮邸（宮内廳提供）

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