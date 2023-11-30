日方向美軍要求暫停魚鷹機飛行＝政府與陸上自衛隊用機也暫停飛

Newsfrom Japan

日本防衛大臣木原稔，30日於參議院外交防衛委員會上宣布，因應美軍CV22魚鷹運輸機墜毀事故，已要求美軍暫停飛魚鷹機。日本防衛省地方合作局長大和太郎則宣布，日本陸上自衛隊的魚鷹機將暫時停飛。木原於會議回復自民黨佐藤正久時作出上述表示。

木原稔表示「搜救行動除外，我們要求（美國軍方）只有在確認安全後才進行飛行」。這項請求是大和局長於30日上午，向駐日美軍司令魯普提出的。

美軍在日本的魚鷹機是部署在橫田空軍基地（東京）的6架空軍型CV22，和部署在普天間空軍基地（沖繩縣）的24架海軍陸戰隊型MV22。在29日的事故發生後，已確認魚鷹機仍在普天間空軍基地起降。

2016年，當時美國海軍陸戰隊一架飛機在沖繩縣名護市沿海嚴重受損，美軍曾應日本要求暫時中止飛行。

陸上自衛隊則是在木更津駐地（千葉縣）臨時部署14架飛機。



美國空軍CV22魚鷹機飛越美國橫田空軍基地＝2019年9月

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]