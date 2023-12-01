日本首次跌出前十名＝早稻田大學「數位政府排行榜」

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早稻田大學電子政府與地方政府研究所，30日公佈2023年世界數位政府排名。日本自2005年調查開始以來首次跌出第10位，來到第11位。據了解這是由於數位廳所管轄的個人編號卡的問題所造成的。

此排名針對66個國家和地區，根據線上政務服務可用性、高速大容量通訊標準5G、行政改革貢獻度等10項指標進行評估評分。丹麥連續第三年位居第一，加拿大位居第二，英國位居第三。

日本則因其政府對數位服務發展的支持以及對免費「開放資料」的開放態度而受到高度讚揚。但另一方面，個人編號卡與健康保險卡的一體化上發生錯誤等問題也接連出現，該研究所表示，「從2017年開始，日本在國民的視角上，就推動數位化以及行政和財政改革方面仍看不出取得足夠之進展」。

該研究所指出數位廳權限是有限的和政府數位轉型（DX）上出現延遲等問題。它建議透過數位利用、和積極的數位投資進行公私合作上來進行改善。



早稲田大大隈記念講堂＝東京都新宿區（資料照片）

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