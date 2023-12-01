大阪世博會倒數500天＝東京和大阪舉辦活動稱「讓世博會充滿希望」
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距離2025年大阪關西博覽會開幕倒數500天的11月30日，日本國際展覽協會（世博協會）在東京、大阪等地舉辦紀念活動。目的是在場館建設成本飆升和海外展館建設延誤等日益嚴峻的挑戰中提振舉辦的勢頭。現場相關人士對此引述稱「期盼這是帶給我們希望的世博會」（經濟產業大臣西村康稔所言）。
世博會將於2025年4月13日至10月13日，在大阪市的人工島「夢洲」舉辦，為期6個月。政府和世博會協會估計遊客人數約2820萬人次，經濟連鎖反應約2兆日圓。
日本首相岸田文雄，在東京舉行的相關活動上發表影片致辭，並強調「為了使世博會取得成功，政府將與相關地方政府和企業界共同努力，做足準備並造勢」。此外，世博會協會（經團聯）主席十倉雅和表示，「仍然存在許多問題，但我們將一一解決」。
主辦城市大阪市也舉辦相關活動，大阪府知事吉村洋文等人登台致詞。吉村知事表示「各國都有不同的文化和價值觀。我希望每個人都能體驗到只有在這裡才能找到的體驗」。
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