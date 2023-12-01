自民黨安倍派不法挪用金額超過1億日圓＝餐會券收入疑返還議員－東京地方檢察廳擬調查

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根據1日媒體採訪相關人士發現，有關政黨餐會券收入問題，自民黨最大派系清和政策研究會（安倍派）先前提交關於政黨餐會券收入上政治資金收支報告書中，內容提及其議員在餐會券銷售之配額，但超出的部分疑似未入賬，而是作為私下基金退還給議員。據了解，過去5年間的不法總額已超過1億日圓。

東京地方檢察廳特別搜查部，在收到指控後正在進行調查，該部目前正在考慮對其提出違反政治資金管理法（例如記載不實等）之指控。

安倍派座長鹽谷立在1日對記者表示「我們現在將調查事實關係」。

根據知情人士透露，安倍派的餐會券銷售，是根據國會議員的職位等高低給予配額的。據了解，超過配額的銷售收入已返還給國會議員。

如果這筆錢記入派系和國會議員的收支報告中，不會有法律問題，但安倍派卻出現不記入任何收支報告，並用作私下基金的嫌疑。2018年至2022年的5年期間，私下資金總額預計將超過1億日圓，而該時段是屬於未記錄收支報告和虛假陳述罪名之訴訟時效前。



自民黨安倍派和清和政策研究會議員總會入口處掛著門牌＝8月17日、東京都千代田區黨本部

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