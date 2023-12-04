二階派也涉嫌漏記錄餐會券收入＝東京地方檢察廳將同時調查

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有關自民黨派係政治經費的餐會券收入問題，12月3日根據訪談相關人士證實，不單是最大派系「清和政策研究會」（安倍派），就連「志帥會」（二階派）也有成員疑似未將實際收到的資金政治資金餘額報告中，收取超過餐會券額度的錢。

二階派與安倍派一樣，似乎一直將超過配額的收入再回饋給國會議員，但該派和議員的收支報告分別將其記錄為「支出」和「收入」。東京地方檢察廳特別搜索部，正在對資金流向以及收支報告書的製作過程進行詳細調查。

安倍派系過去根據當選次數、黨員職位等因素設定黨餐會券銷售配額，並對黨員超額銷售給予回饋。據了解，截至去年為止的5年間，總共有超過1億日圓作為私下資金退還給成員，但這些錢並未記錄在派系或成員的收支報告中。

根據相關消息人士透露，疑似二階派也將超過其配額的餐會券收入回饋給黨員，而超出部分並未在該派的收支報告中記錄為收入。然而，與安倍派不同的是，回饋金在報告中，被為該派的支出和國會議員的收入。



二階俊博會長向自民黨二階派政治資金餐會上致意＝4月26日、東京都千代田區

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