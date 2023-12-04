議論全球暖化對健康損害＝超過120多個國家同意COP28宣言

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【杜拜時事】阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的《聯合國氣候變遷綱要公約》第二十八次締約方大會（COP28），於3日正式召開。會議主題為「氣候變遷與健康」，由東道國阿聯酋牽頭，討論當前形勢，例如被認為是全球暖化影響的空氣污染、中暑和傳染病頻繁爆發等，以及財政支持措施。

在部長級會議上，厚生勞動省副大臣濱地雅一表示，在醫療方面「加速減少溫室氣體排放極其重要」，並呼籲「全民健康覆蓋」，表示日本願意在實現全民健康保險的覆蓋方面發揮領袖型作用。

這也是健康議題首度被列入締約方會議議程。阿聯酋官方強調「空氣污染每年導致約900萬人死亡，全球每年有1.89億人暴露在極端天氣下，因中暑而死亡的人數正在增加」。該宣言的重點，是建立醫療保健系統並擴大財政支持以應對這些健康危害，截至2日已獲得包括日本在內的123個國家的認可。據了解，英國等國已宣布會捐款支持。



研討會在與COP28會議同一地點的世界衛生組織（WHO）館舉行＝3日、杜拜

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