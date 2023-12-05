日本大學理事長就毒品事件道歉＝美式足球俱樂部是否解散「持續審議中」

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日本大學理事長林真理子等人，於4日在東京就涉及日本大學美式足球俱樂部成員的非法毒品事件舉行記者會。在持續兩個半小時的記者會開始時，林理事長再次向學生和家長道歉，她稱「給各位帶來如此多的擔心和不便，我深表歉意」。自去年8月俱樂部第一位成員涉毒被捕以來，理事長就此事首次召開記者會已過了4個月。

林理事長強調將「以堅定的決心實施改革」。對於備受關注的美式足球俱樂部的未來，他重申「董事會將繼續審議」。她還表示，「在廢除競技運動俱樂部後，我們將考慮建立一個新的日本大學競技體育中心」。

林理事長說，在她上任的第一年裡，改革前理事長的「負面遺產」方面取得「穩步進展」。當被問及辭職一事時，她說「我已經想過好幾次了，但改革仍在進行中」等話後，隨即表示「我無意在這裡討論這個問題」。

即使在第一次記者會後，涉毒問題仍然沒有得到解決，她對此表示遺憾，稱「我的理解太天真了」。有關副校長澤田康廣提起的訴訟，她也沒有回應，只稱此事「還在爭論中」。

截至目前，已有4人因吸大麻事件被捕，其中包括3名俱樂部成員。在美式足球俱樂部宿舍中，發現疑似大麻的植物碎片，交由副校長澤田暫時保管的消息曝光後，作為學校法人這樣的作法是否適當也受到質疑。

日本大學11月底向文部科學省提交的改善計畫中規定，除了審查其治理體系外，還要求重建競技運動俱樂部的管理系統。日本大學校長酒井健夫將於本財政年度末辭職，副校長澤田康廣將於本月底辭職，林理事長則宣布減薪50%（連六個月）以示負責。



日本大學理事長林真理子在記者會開始時低頭示意＝4日下午、東京都千代田區



日本大學理事長林真理子召開記者會＝4日下午、東京都千代田區

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