日本警方再度出手逮捕「魯夫」等4人＝疑似教唆犯下5都道府縣8起搶劫案件

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東京警視廳搜查一課於5日表示，以「魯夫」之名涉嫌遙控辦案，於去年10月在東京稻城市下令搶劫致人受傷一案。警視廳以強盜傷人嫌疑，將先前從菲律賓驅逐出境的特別詐騙集團頭目渡邊優樹（39歲）和高階幹部今村磨人（39歲）、藤田聖也（39歲）、小島智信（45歲）等再次逮捕。

警視廳目前正調查去年5月至今年1月期間，在5個都道府縣發生的8起同一集團犯下的連續搶劫事件。在這次逮捕後，所有案件擔當「指示人」角色的均已被查明，並已立案審查。調查已經來到重大轉折點。

犯罪嫌疑人於，涉嫌去年10月20日下午4點左右，與實行犯罪人合謀，以快遞員的身份來到稻城市一處住宅，用膠帶將3名居民綁起來並毆打他們，隨後搶走他們約現金3500萬日圓。

針對這一系列事件，日本警視廳於6月與京都、千葉、廣島、山口縣等4處警方成立聯合調查本部來進行調查。包括東京狛江市一名老年婦女死亡事件在內，為了查明不同地點發生的一系列事件的全部細節，目前共有50多名肇事者被捕。

同廳根據對查獲的手機和相關人員的陳述進行分析，確定今村的名字是「魯夫」和「三橋」，藤田的代稱是「金」，渡邊的代稱是「砂糖」。據了解肇事者在被關押的菲律賓移民機構，透過高度匿名的Telegram應用程式向實行犯罪的人提供搶劫以及如何處置贓物的詳細說明。犯罪嫌疑人小島是「招募員」，在X（原Twitter）上招募黑工兼職人員，用以聚集實施犯罪的「劊子手」。



全國範圍內發生一系列搶劫案之嫌疑犯。（左起）犯罪嫌疑人渡邊優樹、今村磨人、藤田聖也、小島智信

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