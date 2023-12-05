日本經濟產業省將要求Google等3公司明確數位廣告投放時間標準

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日本經濟產業省，於5日公佈針對營運數位廣告和線上商城的六家IT公司確保交易透明度的努力的評估草案。在2022年時已經被納入監管清單，但這是官方首次評估的數位廣告領域，政府要求包括美國谷歌在內的3家公司，明確停止廣告或分發廣告投放時的篩選標準。

該評估提案，是以經濟產業大臣西村康稔的名義宣布的。今後該方案將向社會公開徵求意見，並於明年1月底正式編制，要求企業自主性改善。

在數位廣告方面，Google、美國Meta（原Facebook）、LINE雅虎等皆被要求向廣告主和媒體主提供簡單易懂的暫停廣告標準解釋，並明確說明在停止廣告時通知文的要求。該回應是基於客戶回饋，過去業主在廣告停止投放時沒有明確說明原因，導致難以修正。此外，也有必要對收費的適當性進行徹底解釋。

網路商城中，包括日本亞馬遜在未事先向賣家解釋的情況下設定或更改銷售手續費。而應用程式商店目前的情況是，很難使用蘋果或谷歌提供的支付方式以外的其他支付方式，官方評估需要改進。

經濟產業大臣，每年都會根據2021年生效的《數位平台交易透明法》進行評估，這回第二次。



經濟產業省＝東京都千代田區

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