日本政府考量給育兒家庭稅收優惠＝人壽保險、房屋貸款

Newsfrom Japan

根據5日獲知消息，日本政府和執政黨正在考慮對育兒的家庭實施稅收減免。對於那些有受扶養子女的人，該委員會將討論提高人壽保險費的最高扣除限額，並維持目前將降低的抵押貸款稅減免借款限額水準。

其目的是減輕家庭養育子女的負擔，並從稅收角度支援應對少子化的措施。為了準備本月中旬編製的2024年稅制改革大綱，自民黨和公明黨的稅制研究委員會將制定細節。相關政府官員表示，「我們將考慮是否可以為有育兒的家庭提供一系列支持」。

人壽保險保費扣除額，是可允許從收入中扣除人壽保險保費並減少所得稅的措施。政府和執政黨提議加大對育兒家庭的扣除額，並減少其他家庭的扣除額。

目前，人壽保險費的所得稅扣除額為12萬日圓，居民稅扣除額為7萬日圓。根據2012年起的新契約制度，一般人壽保險、護理保險、個人年金保險的所得稅最高扣除額，分別為4萬日圓，居民稅最高扣除額為2萬8000日圓。

房屋貸款減稅則是一項稅收優惠，可從所得稅中扣除貸款餘額的0.7%。新建、長期優質住宅的借貸限額為5000萬日圓，符合節能標準的住宅為4000萬日圓，但從明年起決定分別降低至4500萬日圓和3000萬日圓。有鑑於房價飆升，政府和執政黨正在考慮一項計劃，僅針對育兒和40歲以下夫婦的家庭維持現行的水準。



首相官邸＝東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]