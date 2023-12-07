首相要求自民黨暫停派系餐會＝臨時措施，待搜查結束後再檢討

Newsfrom Japan

針對自民黨各派系的政黨募款餐會之資金被懷疑為作為議員私有資金等嫌疑，首相岸田文雄（黨總裁）6日在黨本部召集副總裁麻生太郎等高層幹部，同意各派系將暫不舉辦募款餐會。這目前是臨時措施，直到採取措施來防止再次發生之前，各派系包括年終聚餐和新年聚會都暫緩舉辦。

會談中包括總裁、副總裁、黨內四大要角職位、2名參議院執行部幹部等共8人出席。其中，首相與麻生太郎、幹事長茂木敏充、總務會長森山裕為派系領導人，政調會長萩生田光一、參議院幹事長世耕弘成為安倍派派系核心成員。

首相強調「全黨都受到國民的監督。我們必須有強烈的危機感」。他表示將要求各派系不要舉行募款餐會等相關活動，這項決定得到大家同意。同時也確認先透過調查等，待問題在一定程度上明確後，將採取措施防止再次發生。

會後，茂木敏充在黨總部舉行記者會，並澄清說暫停派對募款餐會「不是根本解決方案」，表示將重點放在防止再次發生措施上，並表示「提高透明度極為重要」。

對於政治資金管制法的修改，他表示「我不排除採取任何措施」，但也指出「現行法律是否有問題，或者現行法律沒有得到落實等是否存在問題。這也會根據情況而變化」。



日本首相岸田文雄會見自民黨代表後回答記者提問＝6日下午、首相官邸



自民黨幹事長茂木敏充召開記者會＝6日下午、東京・永田町黨本部



日本首相岸田文雄會見自民黨高層幹部＝6日下午、東京・永田町黨本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]