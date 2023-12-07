阿蘇神社睽違7年半全新回復樣貌＝熊本地震倒塌的「樓門」竣工

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在2016年4月的熊本地震中遭到摧毀的國家重要文化財產阿蘇神社（熊本縣阿蘇市）的樓門已經重建完畢，並於7日舉行竣工儀式。代表神社象徵的樓門恢復到地震前的雄偉面貌，主體建築工程也接近完成，該建築在時隔約7年半左右時間首次全面修復。

參道中央的樓門高約18公尺，建於江戶時代末期的1850年（嘉永3年），被認為是「日本三大樓門」之一。對約1萬1000棵櫸樹等原料進行檢查後，其中70%得以重複利用，而具有江戶時代後期特徵的華麗波頭紋和雲紋圖案雕刻則完好無損地保留下來。基座採用4個鋼框架，加強以承受同等規模的地震。

在竣工儀式上，神社宮司的阿蘇惟邑說「當我抬頭看著樓門時，心裡有各種感觸。我要向所有支持我們的人表示感謝」。

已有30多年參拜神社的經歷，居住於附近下城桂子（66歲）笑著說「當年神社倒塌時我心都碎了，期待著這個當地象徵的恢復」。從大分市來參拜神社的植木義章（74歲）「當地人的願望化成這完工型態。很期待穿過神社的大門」。

地震發生在2016年4月14日至16日，兩次地震的最大烈度均為7級。神社在第一次前震中倖免於難，但在第二次主震中受損。神社與塔門等其他5座建築物均是建於江戶時代末期，並被指定為重要文化財產的寺廟出現部分受損，拜殿遭到完全摧毀，但已於2021年修復，之後只剩下樓門還在重建至完工。



在熊本地震中倒塌後的國家重要文化財產阿蘇神社樓門現已修復＝7日上午、熊本縣阿蘇市

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