自民黨募款餐會券資金問題延燒＝岸田首相稱將「採取措施恢復信任」

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眾議院預算委員會於8日上午進行密集審議，首相岸田文雄及相關大臣均出席。對於自民黨派系利用政黨募款餐會收入作為​​回饋私用基金之嫌疑，首相表示「我們將採取進一步措施來恢復信任」。在談到他已指示各派別暫時不要舉行募款餐會的事實時，他稱「我們必須以強烈的危機感，將此問題作為全黨問題來應對」。岸田在回覆自民黨鈴木馨祐提問時作出上述回應。

此後，日本立憲民主黨前代表枝野幸男追究相關指控疑點。首相僅回應「這可能會影響偵辦進度，我必須避免發表任何評論」。對於宣布脫離岸田派，岸田則強調「在（首相）任職期間，離開（派閥）。這是應該有作為」。

日本共產黨的鹽川鐵也再質詢時表示「我想請求傳喚自民黨主要派系的事務總長作為證人」。

根據報道，有報導岸田總理在擔任自民黨政調會長期間，會見了世界和平統一家庭聯合會（舊統一教會）相關人士，立憲民主黨館副代表西村智奈美要求進行事實核查。首相對此則解釋稱「檢查了黨本部資料，但沒有找到當時的任何會議記錄或文件」。他再度強調說「我本人與前統一教會的任何相關人員並不存在任何聯繫」。



日本首相岸田文雄在眾議院預算委員會接受質詢＝8日上午、國會内

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