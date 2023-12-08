疑似過千萬日圓給官房長官當私用資金＝安倍派政黨餐券收入問題蔓延中央

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有關自民黨第一大派系清和政策研究會（安倍派），將部分政黨募款餐會收入作為​​私用基金再回饋給黨員一事。根據8日對相關人士的採訪顯示，屬於同派系的官房長官松野博一，涉嫌5年內收受超過1000萬日圓的回饋金，但並未將其記錄在政治資金收支報告中。私用基金問題已經蔓延至岸田文雄政府核心。

東京地方檢察廳特別調查部等正在調查此事，預計對他以提出違反政治資金管制法（例如記載不實）等指控，努力查明有關松野的資金流向並解析事實。

松野在當天的記者會上，對於針對他的指控表示「我不會做出回應」。有關自身的進退，他也說「我想繼續抱持緊迫感並履行賦予我的責任」。

根據相關人士透露，安倍派系繼續根據議員當選次數、職位等因素設定政黨募款餐會券的銷售配額，超出的部分將回饋給議員。但根據了解，超出配額的部分並未在派系和國會議員的收支報告中作為支出或收入紀錄，有被作為私用基金使用嫌疑。

2018年至2022年的5年期間，回饋總額據了解已超過1億日圓，且都與未申報或謊報收入罪的支出報告之時效範圍內無關，另據了解疑似超過1000萬日圓也流向松野博一。



出席記者會的官房長官松野博一＝8日上午、首相官邸

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