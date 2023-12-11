大谷翔平加盟道奇隊＝創紀錄10年1015億日圓天價合約

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【洛杉磯時事】美國職棒大聯盟天使隊自由球員大谷翔平（29歲），與洛杉磯道奇隊正式簽訂一份為期10年、價值7億美元（約合1015億日圓）的合約。大谷的經紀人於9日宣布這項消息。根據美國媒體報道，這份合約總金額，創下職業運動史上最大，超過了阿根廷國腳梅西與西班牙巴塞隆納簽訂的6.74億美元（約977億日圓）。

大谷在他的Instagram上用英語評論此事稱：「很抱歉我花了這麼長時間才做出決定。我選擇道奇隊作為我的下一支球隊」。

道奇隊是一支位於洛杉磯的著名棒球隊，其歷史可追溯至19世紀。許多日本選手過去都曾效力過該隊，其中包括野茂英雄等。本賽季道奇贏得國聯西區冠軍，但在季後賽的地區系列賽中失利。進入休賽期時道奇官方把收購大谷當作補強的首要任務，並在與藍鳥等隊伍的戰鬥中取得了勝利。

大谷於2013年，以岩手縣花卷東高校的選秀狀元之姿加入日本火腿隊，並於2018年轉會至天使隊。本賽季是他在大聯盟的第六年，他在投球和打擊方面繼續發揮積極作用，作為打者他擊出44支全壘打，成為第一位獲得全壘打王的日本球員。作為投手登板繳出戰績10勝5敗，防禦率為3.14，是史上第一位連續兩年取得雙位數勝場數和雙位數全壘打的球員。賽季結束後，大谷第二次被一致選為美聯最有價值球員（MVP）。在3月份的世界棒球經典賽（WBC）上，大谷憑藉優異投球和打擊為日本隊冠軍做出貢獻，並獲頒為MVP。

大谷在9月接受第二次右肘手術，預計需要一年多的時間才能重返投手位置，因此預計下個賽季他將專注於打者身份上場比賽。



大谷翔平（AFP時事）



大谷在WBC決賽擊敗美國隊後欣喜若狂＝3月21日、邁阿密



效力天使隊的大谷在對陣水手隊的比賽中打出2分砲＝6月10日、安那罕

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