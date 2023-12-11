岸田首相考慮大幅調整人事＝整頓自民黨內派系募款餐會資金私用問題

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有關自民黨第一大派系「安倍派」，將政黨募款餐會收入再回收後並回饋給議員作為私用基金的嫌疑，首相岸田文雄（黨總裁）將考慮更換屬於該派系的國對委員長高木毅和經濟產業大臣西村康稔。還提出提案，要求解除該派系所有包括內閣官員、副大臣和政務官等15名成員等俗稱「政務三大職位」之職。多名政府官員於10日向媒體證實這項消息。計劃最早在13日的本屆國會會議結束時進行人事改組。

岸田首相10日在首相官邸與自民黨幹事長茂木敏充、自民黨總務會長森山裕舉行單獨會談。隨後岸田也與岸田派的稅制調查會長宮澤洋一、代理秘書長木原誠二交換意見。岸田還在東京一家飯店會見政調會長萩生田光一。各會談預計都是就人事問題討論。

被稱為「五人眾」的安倍派核心人物高木毅、西村康稔、內閣官房長官松野博一、萩生田光一以及參議院幹事長世耕弘成都涉嫌收受私用資金。首相已確認將撤換松野。松野、西村和高木都有擔任事務總長管理派系實際事​​務之經驗。

西村康稔10日在茨城縣那珂市接受記者團採訪時，對身為安倍派相關質疑稱「作為領導幹部的一員，對這些懷疑負有責任，我想就此道歉」。至於他自己的本身的進退與否，他否認辭職並稱「我想履行被賦予的責任」。

黨內有人呼籲為了重建政權，過去沒有事務總長經驗的萩生田和世耕也需要換人，並消除「5人眾」的態勢。

另一方面，屬於安倍派的內閣成員有松野、西村等4人，以及總務大臣鈴木淳司和農林水產大臣宮下一郎。如果包括5名副大臣和6名政務官在內的15人全部更換，很可能會影響以最大派系為中心營運，謀求穩定政府的岸田首相之施政。



經濟產業大臣西村康稔接受記者團採訪＝10日下午、茨城縣那珂市

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