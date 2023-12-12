日本官方暫緩防衛稅增稅之啟動時程＝政治資金問題影響，防衛資金來源將成課題

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日本政府與執政自民黨於11日決定，根據2024年度稅制改革的重點－防衛費增加一案，原訂將討論開始增稅的時間，將決定不在今年作出決定。政府在考量政治募款餐會問題、以及與固定減稅的兼容性等問題後做出決定。由於增加負擔金額的決定被延後，確保國防財源的計劃等將變得更加不透明。

由於即將編制的執政黨稅制改革大綱，預計不太可能明確記載具體啟動日期，但最終的措辭為何，仍將由自民黨和公明黨的稅制調查會敲定。

自民黨稅調委員於11日召開非正式常務會議。會長宮澤洋一在會後接受記者團採訪時表示，關於防衛稅增稅的時機，「有鑑於目前的政治局勢，今年很難做出決定」。除了受到黨內最大派閥安倍派在政治資金問題的影響外，這項決定似乎也著眼於與綜合經濟計畫中，所提出的定額減稅政策保持一致整合性。

宮澤解釋說，「如果今年不做出決定，那2025年幾乎很難開始（增稅）」。預計增稅將於2026年後才能開始。



自民黨稅制調查會會議後，會長宮澤洋一接受記者團採訪＝11日下午、東京・永田町黨本部

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