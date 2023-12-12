道奇官方宣布大谷翔平加入＝大谷稱「在洛杉磯舉行冠軍遊行吧！」

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【洛杉磯時事】美國職棒大聯盟道奇隊官方於11日宣布，與前天使隊、現為自由球員的大谷翔平（29歲）簽訂一份為期10年的合約。該份合約價值7億美元（約1015億日圓），為職業運動史上最大合約。大谷的球衣背號是17號，與他在天使隊時的號碼相同。加盟記者會預計最快將於本週舉行，一部分美國媒體則是報導將於14日（日本時間15日）舉行。

大谷透過球隊用英語評論加盟一事稱「我可以百分之百自信地說，球隊和球迷都有共同的目標，那就是在洛杉磯舉辦世界大賽的勝利遊行」。由於道奇隊希望填滿大聯盟40人名單，因此他們在11日先與洋基隊完成2換1的選手交易，確保了大谷的登錄名單位置。

球隊官方在X推特上用日文寫著「歡迎來到洛杉磯道奇！大谷翔平！」並貼上一張他穿著背號17號的動畫圖案，表示對其歡迎。

與此同時，大谷在本賽季之前在天使隊效力6六年，天使隊也在官方的X推特上也發表一份聲明稱「很榮幸您能在隊上活躍、發揮作用，能刷新球隊歷史紀錄。 感謝您所做的許多貢獻。衷心祝福您在新的開始一切順利」。



道奇隊官方X帳號發布大谷動畫意象圖



道奇隊官方X帳號發布大谷動畫意象圖

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