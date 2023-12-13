日本明年7月3日發行新紙幣＝萬圓紙幣等20年來首次更新

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日本財務省和日本中央銀行於12日宣布，將2024年7月3日定為發行新紙幣發行之起始日期，其中包括印有澀澤榮一肖像的1萬日圓紙幣。5000日圓紙幣和1000日圓紙幣也將成為新紙幣。這是自2004年以來，時隔20年來首次更新紙幣。新紙幣的版面將由財務省決定，並由日本央行發行。自開始發行之日起，即可在已準備好的金融機構櫃檯和自動櫃員機（ATM）處提領新鈔。

中央銀行先前曾宣布，本次發行將於2024年7月上半月開始。

新版紙幣上的肖像，將採用包括10000日圓鈔票上的澀澤榮一、5000日圓鈔票上的津田梅子和1000日圓鈔票上的北里柴三郎。該新鈔採用世界上第一個防偽技術，包括三維（3D）全像攝影，使鈔票肖像在傾斜時看起來是立體感十足移動。

新鈔發行後，舊鈔仍可使用。日本央行發券局局長金澤敏郎，在12日的記者會上呼籲人們警惕有「現有紙幣將不再有效」等詐欺行為。

國立印刷局去年開始生產新紙幣，日本銀行目前正開始儲備新紙鈔。預計明年3月底新鈔庫存將達到45億以上。在上一次印鈔中，大約60%的鈔票，自2004年11月發行後一年內就被新鈔取代。

考量到金融機構的繁忙狀況，官方決定先公佈日期。金融機構ATM改修等正在有計畫地推進，預計明年6月底將基本完成改建。



日本央行發券局局長金澤敏郎解釋新鈔發行情況＝12日下午、日銀總行



日本央行發券局局長金澤敏郎解釋新鈔發行情況＝12日下午、日銀總行

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