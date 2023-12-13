富士通出售旗下新光電機給政府創投「JIC」=6850億日圓，增強競爭力

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富士通公司於12日宣布，將把旗下子公司「新光電氣工業」出售給由政府支持的基金「日本產業革新投資機構」（JIC）。JIC是由大日本印刷、三井化學等公司出資合作，計劃透過TOB（公開收購）收購該公司全部股份後並下市。預估收購總價預計約6850億日圓。

新光電氣總部位於長野縣長野市，主要生產半導體基板封裝。在截至2023年3月的財政年度，合併銷售額將為2863億日圓，當中富士通持有50%的股份。

JIC將於明年8月下旬，以每股5920日圓的價格對富士通持有以外之股份進行公開收購。此後，新光電氣將獲得JIC的資金，並收購剩餘富士通所持股份作為庫存股。未來透過私有化，將確保靈活的管理並增強該公司在日益重要的半導體領域的國際競爭力。

富士通正在出售非核心業務，以將其業務結構轉變為以幫助客戶解決問題服務為中心的業務結構。除新光電機外，該公司還宣布計劃出售主要空調製造商「富士通將軍」和生產乾電池等材料的「FDK」公司等。



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